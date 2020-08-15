صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:31 ص
بارتوميو
بارتوميو
الفجر الرياضي
فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بعد الهزيمة المدوية من بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ في ليلة لن ينساها جمهور البارسا في كل مكان حيث مني الفريق بهزيمة ثقيلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو سيدعو لانتخابات مبكرة في النادي خلال الساعات المقبلة.

وكان بارتوميو خرج بعد المباراة مؤكدا أن هناك عدة قرارات هامة سيتم اتخاذها خلال الأسبوع الجاري.

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رياضة برشلونة بارتوميو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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