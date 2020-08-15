مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:56 ص
علم إيران
علم إيران
الفجر
رفض مجلس الأمن، مشروع قرار أمريكي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن رفض قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران، ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة، والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ووصف "بومبيو"، هذا الأمر بأنه "أمر لا يغتفر".

وأشار، إلى أن مجلس الأمن تجاهل مطالب دول الشرق الأوسط وأميركا ستصحح الخطأ، ومكّن أكبر دولة راعية للإرهاب من شراء الأسلحة الفتاكة.

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