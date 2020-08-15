كيكي سيتين: أنتظر رد فعل المسئولين في برشلونة

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:00 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
محمود صبري
ودع فريق برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن تلقى هزيمة كارثية من نظيرة بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ورفض كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكتالوني كل ما أشير حول تحمله وحده نتيجة اللقاء، حيث قال: " أتفق مع بيكيه تماما فأنا لا أتحمل كل ما حدث الليلة" .

وأضاف: " أنا موجود في النادي منذ ثمانية أشهر، لا يمكن أن أتدخل في التغييرات، التي يمكن أن تحدث داخل النادي بعد تلك الكارثة " .

وأردف: " ما حدث الليلة كان إهانة كبيرة لنا، وأنتظر رد المسئولين في مسألة بقائي في الفريق " .

واختتم: " نحن نشعر بإحباط كبير، ومازال الوقت مبكرًا للحدث عن مسألة بقائي أم لا ، فإنها لا تعود لي" .



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