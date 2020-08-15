أحمد بلال: رمضان صبحي ليس من أبناء الأهلي

قال أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، إن رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، ليس من أبناء المارد الأحمر.





وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "رمضان صبحي مش من أبناء الأهلي فهو لم يلعب مع الفريق الأول كثيرا".





وتابع: "رمضان صبحي مثل أحمد فتحي وعبدالله السعيد فهم مش من أبناء الأهلي".





وأتم: "رمضان صبحي ليس له مكان بمنتخب مصر بين محمد صلاح وتريزيجيه ومن الصعب أن يشارك بينهم".











