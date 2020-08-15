مدافع الأهلي يتلقى عرضا رسميا من بطل الدوري الصربي

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:36 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال

كشف محمد عبدالجابر، وكيل اللاعب محمود الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار في صفوف نادي الجونة، عن امتلاك الأخير عرضا أوروبيا. 

وقال محمد عبدالجابر في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "وصل للنادي الأهلي يوم 5 أغسطس فاكسا رسميا من بطل الدوري الصربي".

وتابع: "ريد ستار  الصربي طلب ضم محمود الجزار رسميا وطلب معرفة طلبات النادي الأهلي".

وأشار: "اتواصل مع أمير توفيق بشكل مستمر لمعرفة طلبات الأهلي وبطل الدوري الصيربي طلب معرفة طلبات الأهلي المادية وموعد الموافقة على رحيل اللاعب بسبب استئناف الدوري الصربي".



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مدافع الاهلي محمود الجزار رياضة الجونة

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