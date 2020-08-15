أحمد مرتضى: مندهش من تصريحات كهربا.. ورفضنا ضم الهارب من الأهلي

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:11 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
رامي بيشاي
كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة من ‏العيار الثقيل، مؤكداً أنه أبلغ محمود كهربا حينما كان لاعباً بصفوف ‏النادي الأبيض بإحضار عرض رسمي من الأهلي من أجل رحيله بشكل ‏مقبول.‏

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد خناقة بين الأهلي والزمالك، فكل ‏لاعب عليه الرحيل بشكل مقبول ومرضي ومحترم".‏

وواصل:" اندهشت من تصريحات كهربا واّخرين يتحدثون عن براءة ‏اللاعب من الأزمة، وهذا أمر لا يعقل والدليل إقرار الفيفا بالغرامة بشكل ‏رسمي".‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الإيفواري كوليبالي تم عرضه على الزمالك ‏ولكن الإدارة رفضت بسبب هروبه من النادي الأحمر.‏



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد مرتضى

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من رئيس أتلتيكو مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

منذ ساعتين

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ ساعة و 10 دقيقة

سيتين يتحدث عن التغيير المنتظر في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

11:42 م

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

11:03 م

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

12:17 ص

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان