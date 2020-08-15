اتحاد الكرة: المصري أهمل في لاعبيه.. واتفقنا مع حلبية على تأجيل لقاء وحيد

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن مسئولي النادي المصري البورسعيدي ولاعبيه أهملوا وهم وراء العدد الكبير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وأكد العطار في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لم نكن ننوي تاجيل لقاء المصري الأول بسبب إهمالهم ولكن اجلنا اللقاء بسبب زيادة أعداد المصابين لأكثر من 10 لاعبين".





وتابع: "اتفقنا مع سمير حلبية على تأجيل لقاء وحيد أسوة بنادي الإنتاج الحربي ولم نتفق على تأجيل مباريات آخرى".











