محمد رمضان يتوسط جمهوره ويلتقط مع معجبيه صورا تذكارية (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

شارك النجم محمد رمضان محبيه مقطع فيديو وهو محاط بعدد كبير من عشاقه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر محمد رمضان وهو يتوسط عدد كبير من محبيه الذين قاموا بمفاجأته بالالتفاف حوله في أحد الأماكن العامة، كما إلتقط معهم صورًا تذكارية بصدر رحب وبمحبة شديدة.

وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين صفوف جمهوره الذين لقبوه بالمتواضع وذلك من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح كليب أغنية كورونا فيروس والتي حققت ملايين المشاهدات في وقت قياسي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وحصد كليب كورونا فيروس أكثر من 31 مليون مشاهدة وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.


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