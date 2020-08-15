أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-8-2020.. والدولار يواصل استقراره

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 15-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك فس مصر، تنشر "الفجر"، أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنوك ، وثبت عند سعر 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنوك ، وبلغ 18.70 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنوك، وبلغ 20.69 جنيه للشراء، 20.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر تحديثات البنوك، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر تحديثات البنوك، وبلغ 49.46 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع .