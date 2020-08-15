أهم أحداث الأسبوع| لقاح روسي.. وبريطاني يشعل النار في نفسه أمام حبيبته

شهد العالم العديد من الأحداث الهامة خلال الأسبوع المنقضي، وتستعرض بوابة "الفجر" أبرز الأحداث حول العالم من يوم السبت 8 أغسطس وحتى يوم الجمعة 14 أغسطس 2020 في السطور التالية:





- نقل شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى في نيويورك:

كشفت شبكة ABC News، أن البيت الأبيض أكد أنه تم نقل روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى في ولاية نيويورك.





كما أوضح نفس المصدر أنه لا تزال تفاصيل حالة شقيق الرئيس الأمريكي مجهولة بالرغم من تأكيد عدة مصادر أخرى بأنه "مريض للغاية".





ومن جانبها صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني أنه بالفعل تم نقله إلى المستشفى، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي وشقيقه روبرت تربط بينهما علاقة جيدة للغاية وأن دونالد ترامب سيقدم الكثير من التفاصيل عن حالة شقيقه فيما بعد.





- بريطاني يشعل النار في نفسه أمام حبيبته لتوافق على الزواج:

أقدم بريطاني في خلق حيلة ذكية مع أصدقائه بهدف أن توافق صديقته على الزواج منه حيث قام أصدقائه بإعداد جلسة تصوير خاصة له وأشعلوا النيران به بصورة غير مضرة أمام صديقته كاترينا دوبسون التي يعشقها وبمجرد دخولها مكان التصوير أشعل أصدقائه بجسده النيران ليقع على ركبيته ويقدم لها هدية لكي توافق على الزواج منه.





وصرح آش، 52 سنة قائلًا: "لم أستطع رؤية أي شيء أكثر إثارة للإعجاب من اقتراح النار"، موضحًا أنه كان يأخذ كافة احتياطاته حيث كان يرتدي ملابس داخلية واقية من اللهب وهلام واقي لوجهه وشعره ويديه وظهره وعنقه، وكان لدى الطاقم من أصدقائه طفايات حريق، وفي حالة حدوث أي عطل، توجد منشفة مبللة لإخماد النيران، مضيفًا أنه كان يظن أنه لديه ما يكفى من الوقت ليسأل: "هل تتزوجني كاترينا دوبسون" قبل أن تصبح الحرارة شديدة بدرجة كبيرة وتلتهمه النار.





وصرحت "دوبسون" قائلة: "لقد كانت قصة حب عاصفة، ثم حدث الإغلاق وتحدثنا عبر الهاتف كل يوم لمدة ثلاثة أسابيع إلى أن انتهى الأمر بموافقتي على الزواج عند إشعال النار في نفسه".





- بوتين يعلن رسميا عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي 11 أغسطس 2020 عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم، موضحًا أن روسيا تبدأ قريبا إنتاج هذا اللقاح على مستوى واسع، بحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم".



