عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:38 ص
سيتين
سيتين
محمود صبري
ودع نادي برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعد أن فاز الأخير بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دور ربع النهائي من التشامبيونزليج .

ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن نادي برشلونة قد قرر إقالة مدربه كيكي سيتين عن القيادة الفنية للفريق بعد الهزيمه المذلة أمام العملاق البافاري .

وأشارت الشبكة إلى أن جوسيب ماريا ‏بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد اتخذ ذلك القرار مسبقاً وذلك بعد تخطي موقعة نابولي في دور الستة عشر من البطولة. 

وكان كيكي سيتين قد قاد الفريق منذ أقل من ثمانية أشهر خلفًا لفالفيردي المُقال بسبب سوء النتائج، ولم يستطع قيادة الفريق هذا الموسم لتحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال .

ومن المنتظر أن يعلن النادي الكتالوني صباح اليوم السبت عن إقالة مدربه بعد الهزيمه القاسية بثمانية أهداف مقابل هدف أمام بايرن ميونيخ الألماني بشكل رسمي .

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