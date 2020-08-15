أسعار الذهب اليوم السبت 15-8-2020.. عيار 21 يواصل خسائره

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:30 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي

استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات اليوم السبت 15-8-2020، بعد أن انخفضت بقيمة بلغت نحو 5 جنيهات للجرام فى كل عيار مساء الجمعة ليواصل مسلسل الانهيار بعد القفزات التى حققها الأسبوع الماضي.

 

 

وكان المعدن الأصفر قد حقق قفزات كبيرة الأسبوع الماضى والتى وصفت بالتاريخية حيث سجل الذهب أعلى سعر فى تاريخه بالسوق المحلى عندما بلغ 940 جنيه للجرام عيار 21 وحقق الجرام عيار 24 سعر فوق 1000 جنيه لأول مرة فى تاريخه.

 

 

 

وترصد "الفجر" أيعار الذهب اليوم فى مصر خلال بداية التعاملات اليوم السبت والتى جاءت كالتالي:

 

 

 

 

 

أسعار الذهب اليوم السبت

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار ١٨ : 737.15 جنيه

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار ٢١ : 860 جنيه

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ : 982.85 جنيه

 

 

 

 

 

سعر الجنيه الذهب : 6880 جنيه

 

 

 

السعر العالمي : 1946 دولار

 

 

 

 

 

أسعار الذهب العالمي:

 

 

 

تراجع سعر الذهب أمس الجمعة، متجها لاسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس ، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

 

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1943.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بتراجع واحد بالمئة إلى 1949.80 دولار.

 

فقد المعدن النفيس 4.5 بالمئة هذا الأسبوع بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولار في السابع من أغسطس آب وتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية.

 

كما لم يلق الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا دعما من بيانات اقتصادية ضعيفة من كل حدب وصوب، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

 

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، في حين انحسرت الآمال في حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا بعد أن بدأت عطلة للكونجرس.

 

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب الذي ربح أكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 4.9 بالمئة إلى 26.24 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 7.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

 

وتراجع البلاتين 1.6 بالمئة إلى 941.79 دولار، وهبط البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.

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