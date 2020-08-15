بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة
السبت 15/أغسطس/2020 - 12:22 ص
علي نبوي
وصف الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالعار.
بيكيه قال عقب نهاية المباراة :""هذا اسمه عار، ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يحدث معنا هذا في دوري الأبطال".
وتابع :"حان الوقت لتغييرات جذرية في النادي بكل أنواعها ، وأنا أول من يعرض نفسه للرحيل، مع وصول دماء جديدة".
وأضاف :"أنا أول شخص يعرض نفسه للرحيل، اذا أتت دماء جديدة".
وزاد :"ليس اللوم على المدرب فقط، اللوم على الجميع، وعلي أنا أولا".
وواصل :"هذا عار، وصلنا إلى الحضيض، و النادي بحاجة للتغييرات بكل أنواعها".
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