بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:22 ص
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
وصف الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالعار.

بيكيه قال عقب نهاية المباراة :""هذا اسمه عار، ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يحدث معنا هذا في دوري الأبطال".

وتابع :"حان الوقت لتغييرات جذرية في النادي بكل أنواعها ، وأنا أول من يعرض نفسه للرحيل، مع وصول دماء جديدة".

وأضاف :"أنا أول شخص يعرض نفسه للرحيل، اذا أتت دماء جديدة".

وزاد :"ليس اللوم على المدرب فقط، اللوم على الجميع، وعلي أنا أولا".

وواصل :"هذا عار، وصلنا إلى الحضيض، و النادي بحاجة للتغييرات بكل أنواعها".



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