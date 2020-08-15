اتحاد الكرة: المصري قام بتزوير مسحة كورونا لحارسه أحمد مسعود ونتوعده بعقوبات مشددة

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إن التحقيقات جارية مع ممسئولي النادي المصري في الساعات المقبلة.





وأكد العطار في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "المصري ابلغنا بايجابية مسحة أحمد مسعود ولكن تفاجئنا أن مسعود لم يخصع للمسحة في اتحاد الكرة".





وأشار: "التحقيقات جارية حول عدم خضوع مسعود للمسحة الطبية ولو ثبت تزوير المصري سنتخذ عقوبات صارمة".





وقال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إنه من حق النادي المصري البورسعيدي التقدم بشكوى لدى فيفا بشان عدم إلغاء مباراته أمام الإسماعيلي.





وأكد العطار في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "المصري من حقه شكوانا، ولكن سنطبق اللائحة بخصم 3 نقاط من النادي البورسعيدي نظرا لاعتباره منسحبا".





وأشار: "لن نقوم بإلغاء أي مباراة في الدوري المصري اذا كان عدد المصابين أقل من 10 حالات".











