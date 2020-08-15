نجم الأهلي السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي لن أنتقل لبيراميدز حتى لو بـ150 مليون

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:16 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال

تحدث أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، عن ملف رحيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن الأهلي وموافقته على الانتقال إلى بيراميدز.

وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لم اتفاجئ من انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ولو مكانه كنت ساحترف في أوروبا".

وتابع: "لو أنا مكان رمضان صبحي كنت سانتقل الى أوروبا ولن ألعب في بيراميدز حتى لو هاخد 150 مليون".

وأتم: "رمضان صبحي يجب ألا ينظر إلى الفلوس حاليا ويجب التفكير في ممستقبله الكروي".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي انتقال رمضان صبحي اخبار الرياضة احمد بلال

أخبار تهمك

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من رئيس أتلتيكو مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

منذ ساعتين

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ أقل من ساعتين

سيتين يتحدث عن التغيير المنتظر في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

11:42 م

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

11:03 م

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

12:17 ص

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان