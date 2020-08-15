عاجل.. نجل فؤاد المهندس يكشف النقاب عن وصية شويكار بشأن مراسم عزاءها





كشف محمد ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس،النقاب عن وصية الفنانة الراحل شويكار في حال وفاتها.





وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "بناء على وصية الفنانة الراحلة سيدتي الجميلة شويكار يقتصر العزاء على الأسرة في المدافن".





يذكر أن الفنانة الكبيرة شويكار، رحلت بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله عن عمر ناهز 82 عامًا.





وتحددت جنازتها اليوم السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



