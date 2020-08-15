عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

توفيت منذ قليل شقيقة الفنان سامح الصريطي، حيث نشر الفنان خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب سامح الصريطي عبر حسابه "أختى وحبيبتى سناء الصريطى فى ذمة الله اسألكم الدعاء لها بأن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته".


سامح الصريطي
اسمه محمد سامح محمد محمد الصريطي، حصل على بكالوريوس تجارة عمل بمسارح الدولة كعضو في فرقة انغام الشباب بالمسرح الغنائي، مارس الغناء، وعمل في التلفزيون والسينما.

شارك في مسرحيات "الحب بعد المداولة "، " عطشان ياصبايا " ،" تذكرة للجنه "، " زى ما تحب "، " نجوم الظهر "، " عالم " ،كورة كورة "، " شغل أرجوزات "، " أحلام الفرسان "، " ذات الهمة ".

ومثل في  مسلسلات "رمضان والناس، " هي والمستحيل " حتى لا يختنق الحب "، " ليالى الحلمية "، " أميرة في عابدين "،" يتربى في عزو " والفليم التلفزيونى " دليل الاتهام "، " رجل اسمه عباس " ،" أيوب ".

ومن افلامه السينمائية الأخيرة " ملاكى إسكندرية "، " خيانة مشروعة "، " الرهينة "، " شارع 18 "، " حين ميسرة " وحاليا يعمل مديراعاما للفرقة القومية للفنون الشعبية.

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