"الصحة العالمية" تحذر من موجة ثانية وثالثة لفيروس كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:46 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
كشفت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، مدى إمكانية تعرض من يصاب بفيروس كورونا للإصابة مرة ثانية بعد الإصابة، قائلة: "لا يوجد أي مرض أو لقاح يعطي للإنسان مناعة 100% ضده".

وأضافت "الحجة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد أي لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%، موضحة أن هناك حالات نادرة يعود لها فيروس كورونا بعد الشفاء.

وتابعت: "فيروس كورونا جديد على البشرية، ونتعلم شيء جديد كل يوم عنه، ومن الممكن أن نشهد مرحلة ثانية وثالثة من فيروس كورونا، ويجب على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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