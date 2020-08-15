"الصحة العالمية" تحذر من موجة ثانية وثالثة لفيروس كورونا

كشفت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، مدى إمكانية تعرض من يصاب بفيروس كورونا للإصابة مرة ثانية بعد الإصابة، قائلة: "لا يوجد أي مرض أو لقاح يعطي للإنسان مناعة 100% ضده".





وأضافت "الحجة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد أي لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%، موضحة أن هناك حالات نادرة يعود لها فيروس كورونا بعد الشفاء.





وتابعت: "فيروس كورونا جديد على البشرية، ونتعلم شيء جديد كل يوم عنه، ومن الممكن أن نشهد مرحلة ثانية وثالثة من فيروس كورونا، ويجب على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية".



