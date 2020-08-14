تباين المؤشرات الأمريكية في الختام وسط ضبابية في المشهد الاقتصادي

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز شبه مستقر يوم الجمعة - أخر جلسات الأسبوع - بالرغم من اقترابه مجددا من أعلى مستوياته عند الإغلاق، إذ فاقمت بيانات بشأن الاقتصاد الأمريكي الضابية حيال التعافي.





فقد جرى تداول ستاندرد اند بورز يومي الأربعاء والخميس لفترات وجيزة فوق مستوى الإغلاق القياسي الذي بلغه في 19 فبراير شباط عند 3386.15 نقطة، لكنه افتقد للزخم يوم الجمعة.





وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.3 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 27931.02 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز منخفضا 0.58 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 3372.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.20 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 11019.30 نقطة.



