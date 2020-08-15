منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن روسيا بدأت بالمرحلة الثالثة من التجارب بشأن لقاح فيروس كورونا.





وأضافت "الحجة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك ما يقرب من 7 لقاحات بالعالم دخلت المرحلة الثالثة للتجارب، متابعة: "نهدف الاطمئنان على عدم وجود أعراض جانبية للقاحات كورونا".





وأردفت: "نتواصل مع كل خبراء العالم بشأن تطوير لقاحات كورونا"، لافتة إلى أن هناك معايير كثيرة يعتمدونها بشأن لقاحات كورنا، وتخضع لتفاصيل دقيقة، حيث أن دراسة المرحلة الثالثة للقاحات تتطلب آلاف من المتطوعين.





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.



