مكتشف فيروس "ميرس" يفجر مفاجأة عن موجات كورونا بمصر (فيديو)

كشف الدكتور على محمد زكي، عالم الفيروسات ومكتشف فيروس كورونا الشرق الأوسط "ميرس"، عن أن فترة إجازة نصف العام، شهدت موجة من فيروس كورونا، معلقا: "ده بكلام أساتذة الصدرية، والجامعات"، حيث تم فحص المرضى فيما بعد، وتبين أن لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.





وقال "زكي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن هذه الموجة لم تكن محسوبة على مصر، معلقا: "متحسبتش، محدش حسبها"، ثم جاءت الموجة التي ظهرت في شهر مارس.





وأضاف، أنه لو ظهرت موجة جديدة من الفيروس ستكون هي الموجة الثالثة، منوها بأن انتقال الفيروس من شخص لأخر يجعله أقل حدة.



