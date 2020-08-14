أسبانيا تعرب عن قلقها لأستمرار فرض رسوم جمركية أمريكية على بضائع أوروبية

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونثاليث لايا يوم الجمعة إن بلادها سعيدة بقرار الولايات المتحدة عدم زيادة الرسوم الجمركية على بضائع الاتحاد الأوروبي، لكنها انتقدت بشدة استمرار سريان أي رسوم جمركية قائمة.





وقالت جونثاليث لايا لرويترز في مقابلة ”نأسف لحقيقة أنه لا تزال هناك رسوم جمركية على منتجات إسبانية“، وذلك بعد يومين من قول واشنطن إنها ستبقي على رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على طائرات إيرباص ورسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع أوروبية أخرى بالرغم من تحركات نحو حل خلاف بشأن دعم شركات صناعة الطائرات.



