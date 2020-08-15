بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:17 ص
برشلونة وبايرن ميونخ
برشلونة وبايرن ميونخ
علاء خليف
تلقي فريق برشلونة الإسباني خسارة مُذلة أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8 / 2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة البرتغالية "لشبونة"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

خسارة برشلونة التاريخية اليوم الجمعة، أمام بايرن ميونيخ منحت الفريق البافاري بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما ودع الفريق الكتالوني منافسات البطولة وسط صدمة وحزن جماهيره التي لم تتخيل هذا السقوط المدوي للفريق.

وأكدت شبكة "أوبتا"  المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية أن هذه الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وإليكم أكبر الهزائم التي تلقاها الفريق الكتالوني في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأوروبية المختلفة:-

- فالنسيا:

من الهزائم القاسية لبرشلونة بالبطولات الأوروبية خسارته أمام فريق فالنسيا بنتيجة 6 /2 في نهائي بطولة كأس المعارض الأوروبية موسم 1961/1962.

- ميتز الألماني:

خسارة مذلة تعرض لها فريق برشلونة أمام فريق ميتز  الألماني بنتيجة 4 / 1 على ملعبه "كامب نو" في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1984.

- كولن:

خسر برشلونة أمام فريق كولن الألماني بنتيجة 4 / 0 في اياب الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1980 / 1981، وودع البرسا البطولة حيث كان قد انهي لقاء الذهاب فائزا بهدف دون مقابل.
 
- ميلان:

خسر فريق برشلونة برباعية نظيفة أمام ايه سي ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1993 / 1994 وتوج الفريق الإيطالي بلقب البطولة الأوروبية.

- دينامو كييف:

تلقي برشلونة هزيمة ثقيلة أمام فريق دينامو كييف الأوكراني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1997 / 1998.

- فالنسيا:

تعرض فريق برشلونة لهزيمة مدوية أمام فريق فالنسيا بنتيجة 4 / 1 في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1999 / 2000.

- بايرن ميونيخ:

في موسم 2012 / 2013 خسر فريق برشلونة أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني برباعية نظيفة في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

- باريس سان جيرمان:

تعرض فريق برشلونة لهزيمة مدوية أمام فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 4 / 0 في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016 / 2017، ولكن استطاع الفريق الكتالوني تعويض هزيمته في لقاء الإياب وحقق فوزا كاسحا بنتيجة 6/1.

- ليفربول:

تعرض فريق برشلونة لهزيمة ساحقة أمام فريق ليفربول الانجليزي برباعية نظيفة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكان البرسا حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة ليودع منافسات البطولة بعد تفوق الريدز في مجموع المباراتين.

- بايرن ميونيخ:

سجل فريق بايرن ميونيخ هزيمة تاريخية لبرشلونة مساء الجمعة بعدما تغلب عليه بنتيجة 8 / 2 في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركات البرسا بالبطولة الأوروبية.

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رياضة دور الربع النهائي برشلونة بايرن ميونخ اخبار الرياضة

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