أمير مرتضى: الأهلي طرف في عقوبة كهربا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:57 م
كهربا
كهربا
رامي بيشاي
علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على ‏قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعقوبة محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، مؤكدا أنه كان أكبر رد ‏على تصريحاته الغريبة التي تثبت صحة موقفه.‏

وأضاف أمير خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" الأهلي طرفاً في عقوبة كهربا، فتمت ‏العقوبة على اللاعب مع تحديد فترة معينة لسداد العقوبة إما التعرض ‏للايقاف وحرمان النادي الأحمر من خدماته".‏

وأتم حديثه:" طالبت كهربا بمصارحتي عندما كان لاعباً في الزمالك ‏وسألته إن كان يرغب في الرحيل واللعب بقميص نادٍ اّخر". ‏

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