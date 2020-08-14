أمير مرتضى: الأهلي طرف في عقوبة كهربا

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على ‏قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعقوبة محمود كهربا، لاعب الفريق السابق، مؤكدا أنه كان أكبر رد ‏على تصريحاته الغريبة التي تثبت صحة موقفه.‏





وأضاف أمير خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" الأهلي طرفاً في عقوبة كهربا، فتمت ‏العقوبة على اللاعب مع تحديد فترة معينة لسداد العقوبة إما التعرض ‏للايقاف وحرمان النادي الأحمر من خدماته".‏





وأتم حديثه:" طالبت كهربا بمصارحتي عندما كان لاعباً في الزمالك ‏وسألته إن كان يرغب في الرحيل واللعب بقميص نادٍ اّخر". ‏



