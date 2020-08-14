أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف الطلب وزيادة المعروض

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:41 م
اسعار النفط
اسعار النفط
نيويورك (رويترز)
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية مخاوف من أن تعافي الطلب سيكون أبطأ من المتوقع بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19، في حين ألقى تنامي المعروض بظلاله أيضا على التفاؤل حيال انخفاض مخزونات الخام والوقود.


قلصت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، وهما من أكبر الجهات المصدرة للتوقعات، هذاالأسبوع توقعاتهما لطلب النفط في 2020. وترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج هذا الشهر.



وقال آندرو ليبو من ليبو أويل أسوسيتس في هيوستون ”التساؤل الواسع النطاق هو ما إذا كان انتشار فيروس كورونا سيواصل التأثير تعافي الطلب على البنزين والديزل“.



وجرت تسوية خام برنت بانخفاض 16 سنتا إلى 44.80 دولار للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 42.01 دولار للبرميل.



وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 0.9 بالمئة وزاد غرب تكساس الوسيط 1.9 بالمئة.

تدعمت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.

وأفادت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن عدد حفارات النفط والغاز العاملة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمدادات، هبطت لمستوى متدن غير مسبوق للأسبوع الخامس عشر على التوالي.

تخفض أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الإنتاج منذ مايو أيار بنحو عشرة بالمئة من الطلب العالمي قبل الجائحة لدعم السوق. وينطوي الاتفاق على زيادة في الإنتاج هذا الشهر مع تعافي الطلب.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ يوم الأربعاء لدراسة السوق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار النفط العالمية اسعار النفط اتفاقية أوبك بلس أوبك

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ أقل من ساعة

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من رئيس أتلتيكو مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب تعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من نصف ساعة

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ حوالي 7 ساعات

ليس رمضان صبحي أو أزارو.. غضب في الأهلي من نجم الفريق بعد مفاوضات بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أهداف مباراة - برشلونة 2 × 8 بايرن ميونخ | ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يعترض على حكم مباراة الإنتاج الحربي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

3 % ارتفاع فى أسعار النفط مع تراجع المخزون الخام الأمريكي وعقوبات إيران

أسعار النفط تعاود التراجع متأثرة بارتفاع المخزونات الأمريكية

النفط يستقر مع هبوط مخزون الخام الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على خفض الانتاج

أسعار النفط تتراجع اليوم الخميس متخلية عن مكاسبها

تراجع أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من زيادة إصابات كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

11:30 م

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

10:31 م

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

11:02 م

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب تعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

11:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان