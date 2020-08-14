مختار مختار عن تقنية الفيديو: "لم تتواجد عندما احتجنا لها وعندما عادت كانت ضد فريقي"
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:34 م
علي نبوي
قال مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إن مباراة فريقه أمام الأهلي كانت قوية لكن فريقه نجح في الخروج متعادلا بهدف لكل فريق.
مختار أضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"في مباريات الأهلي نحمل هما كبيرًا وخاصة في الظروف الصعبة التي عشناها".
وتابع :"عملنا فترة قصيرة وجهزنا اللاعبين من خلال خوض مباراتين وديتين أمام كلا من نادي مصر وطلائع الجيش والمباراتين منحونا الطمأنينة قبل مواجهة الأهلي".
وزاد :"المباراة كانت في منتهى الصعوبة بالنسبة لنا، ولكني تحدثت مع اللاعبين على كيفية مواجهة الأهلي".
وواصل :"أضعنا أهدافًا كثيرة وكان من الممكن أن نحصل على الثلاث نقاط".
وأشار :"هذه المباراة مكسب كبير لنا وأشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه".
وأردف :"من الممكن أن تؤثر هذه المباراة علينا في اللقاء القادم، وأتمنى من الله أن يحالفنا التوفيق ونمر من الفترة الحالية بشكل جيد".
وأكمل حديثه بتعليقه على تعطل الفار قائلا :"لم يتواجد عندما احتجنا له ولكن عندما عاد كان ضد فريقي".
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