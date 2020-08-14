مختار مختار عن تقنية الفيديو: "لم تتواجد عندما احتجنا لها وعندما عادت كانت ضد فريقي"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:34 م
الاهلي والانتاج
الاهلي والانتاج
علي نبوي

قال مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إن مباراة فريقه أمام الأهلي كانت قوية لكن فريقه نجح في الخروج متعادلا بهدف لكل فريق.

مختار أضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"في مباريات الأهلي نحمل هما كبيرًا وخاصة في الظروف الصعبة التي عشناها".

وتابع :"عملنا فترة قصيرة وجهزنا اللاعبين من خلال خوض مباراتين وديتين أمام كلا من نادي مصر وطلائع الجيش والمباراتين منحونا الطمأنينة قبل مواجهة الأهلي".

وزاد :"المباراة كانت في منتهى الصعوبة بالنسبة لنا، ولكني تحدثت مع اللاعبين على كيفية مواجهة الأهلي".

وواصل :"أضعنا أهدافًا كثيرة وكان من الممكن أن نحصل على الثلاث نقاط".

وأشار :"هذه المباراة مكسب كبير لنا وأشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه".

وأردف :"من الممكن أن تؤثر هذه المباراة علينا في اللقاء القادم، وأتمنى من الله أن يحالفنا التوفيق ونمر من الفترة الحالية بشكل جيد".

وأكمل حديثه بتعليقه على تعطل الفار قائلا :"لم يتواجد عندما احتجنا له ولكن عندما عاد كان ضد فريقي".



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مختار رياضة تقنية الفيديو الانتاج

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