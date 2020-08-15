عالم فيروسات: كورونا لن تخرج من البشرية حتى بعد اللقاح (فيديو)

قال الدكتور على محمد زكي، عالم الفيروسات ومكتشف فيروس كورونا الشرق، إن فيروس كورونا لن يخرج من البشرية حتى بعد ظهور تطعيم، حيث سيكون مرض موسمي، وأعراضه ستقل حدتها.





وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، "الفيروس هيفضل معانا على طول"، متوقعا بأنه لو حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا ستكون خفيفة، منوها بأن كل دولة لها ظروفها.





وأضاف أن الفيروسات عندما تنتقل من شخص لأخر تقل قوتها وحدتها، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، وغسل الأيدي.



