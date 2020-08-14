السفير الصيني بالقاهرة: مصر ستتغلب على كورونا قريبا (فيديو)

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ، إن الأعداد اليومية لإصابات فيروس كرونا بمصر في تراجع مستمر، مما يؤكد نجاح الحكومة المصرية في مواجهته.





وأضاف خلال رسالة مسجلة للإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "مصر ستتغلب على فيروس كورونا بشكل كامل في أسرع وقت ممكن".





وأشار إلى أن هناك مناقشات بين شركة صينية وأخرى مصرية لتصنيع لقاح فيروس كورونا.











