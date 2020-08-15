يستفيد منها 200 ألف مواطن.. ننشر خطة القوافل الطبية في الدقهلية

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:15 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية تنفيذ 29 قافله طبية يستفيد منها ما يقرب من 202 الف مواطن خلال الشهور المقبلة بالقرى الأكثر احتياجا، بالمراكز لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج مجانا.

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه في إطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة فقد تم إعداد خطة شاملة لتغطية القرى الأكثر احتياجا بالخدمات الصحية، من خلال تنفيذ للقوافل الطبية بعدد 29 قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف العلاج لهم مجانًا، وذلك في ٢٩ قرية بمراكز المحافظة ليستفيد منها ما يقرب من 202 ألف نسمة، وهو العدد الإجمالي لسكان تلك القرى.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بشأن خطة القوافل الطبية، لتنفيذها الفترة المقبلة، حيث تستهدف تنفيذ قوافل خلال خمسة أشهر ومنها أغسطس الجاري، وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، على أن يتم تنفيذها يومي الجمعة والسبت - والاثنين، والثلاثاء أسبوعيا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز التي تتبعها القرى التي ينفذ بها تلك القوافل، وفي شهر أغسطس يتم تنفيذ 5 قوافل بقرى 31 بصار بمركز بلقاس، وإصلاح الغيط الكبير بجمصه، وميت دمسيس باجا، وميت يعيش بمركز ميت غمر، و55 أبوماضى ببلقاس بأجمالي مستفيدين 42903 من المواطنين.

وفى سبتمبر يتم تنفيذ 6 قوافل في قرى أبو نور الدين بجمصه، والقيطون بمركز ميت غمر، وموسى العربي، والأمل بمركز بلقاس، والخليج بمركز المنصورة، وقريه الرحمانية بمركز ميت غمر بأجمالي مستفيدين 54658 مواطنا، وفى أكتوبر 6 قوافل في قرى بطرس بشربين، ومنشأه عبد الرحمن بدكرنس، وأبو المعاطى الباز ببنى عبيد، وهلا بميت غمر، و39 الدرافيل ببلقاس، ومنشأه شومان بجمصه بإجمالي مستفيدين 35432 مواطنا،
وفى نوفمبر 6 قوافل في قرى الزهيري ببنى عبيد، و30 بصار ببلقاس، وام الرزق بشربين، والحاكمية بميت غمر، و49 الدرافيل ببلقاس، والنسيمية بالمنصورة بإجمالي مستفيدين 23002 مواطنا، وفى ديسمبر 6 قوافل تشمل قرى جاليا الأولى ببلقاس، واليوسيفيه ببنى عبيد، ودميانا ببلقاس، والشركه 2 بدكرنس، والمالحة بالمنصورة، والوضه ببلقاس وذلك بإجمالي مستفيدين 45293 مواطنا.

وأشار المحافظ الى ان منظومه القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظه الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا في أماكنهم تخفيفا للعبء عنهم.

وأكد على اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة في إطار الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة.

تأتي الحملات في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وبصحة المواطنين بمحافظات مصر ومن خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا.

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