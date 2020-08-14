نجم الأهلي يعترض على حكم مباراة الإنتاج الحربي
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:17 م
علي نبوي
عاتب وليد سليمان الحكم محمود عاشور بعد إطلاق صافرة النهاية والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري الممتاز.
ويرى وليد سليمان أنه يستحق ركلة جزاء بسبب إعاقة مدفع الإنتاج له وهو ما نقله لعاشور عقب إطلاق صافرة النهاية لكن الحكم الدولي أخبره أن اللعب لا تستحق ذلك.
كان عاشور قد لجأ لتقنية الفيديو خلال اللقاء لكن حكم الفار وبعد رؤية اللعبة قرر الحكم استئناف اللعب وعدم اتخاذ أي قرار.
وخسر الأهلي نقطتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليعد التعادل الثاني في الموسم الحالي دون خسارة حتى الآن.