نجم الأهلي يعترض على حكم مباراة الإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عاتب وليد سليمان الحكم محمود عاشور بعد إطلاق صافرة النهاية والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري الممتاز.

ويرى وليد سليمان أنه يستحق ركلة جزاء بسبب إعاقة مدفع الإنتاج له وهو ما نقله لعاشور عقب إطلاق صافرة النهاية لكن الحكم الدولي أخبره أن اللعب لا تستحق ذلك.

كان عاشور قد لجأ لتقنية الفيديو خلال اللقاء لكن حكم الفار وبعد رؤية اللعبة قرر الحكم استئناف اللعب وعدم اتخاذ أي قرار.

وخسر الأهلي نقطتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليعد التعادل الثاني في الموسم الحالي دون خسارة حتى الآن.

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