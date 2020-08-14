بايرن ميونيخ يسحق برشلونة 8-2 ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
اكتسح نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره برشلونة بنتيجة 8-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقدم بايرن بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة، وتعادل برشلونة بهدف سجله ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.

وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 22 ثم أحرز سيرج غنابري الهدف الثالث في الدقيقة 27، وسجل مولر الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 4-1.

وفي الشوط الثاني، سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، ثم سجل غوشوا كيميتش الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 63، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82 قبل أن يحرز فيليب كوتينيو الهدف السابع في الدقيقة 86، ويختتم اللقاء بهدف ثامن في الدقيقة 89.

ويلتقي بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين مانشستر سيتي وليون غداً السبت.

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