مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة









فجرت تقارير صحفية إسبانية مفأجاة كبيرة بعد أن أعلنت عن إقتراب نادي ريال مدريد من التعاقد مع المهاجم الاوروغوياني إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .









وفقاً لصحيفة " دون بالون " فأن مهاجم الـ PSG قد طلب من موكله بعرضه علي إدارة ريال مدريد، والتوسط الى بيريز من أجل الموافقة علي إنهاء الصفقة .









وينتهي تعاقد كافاني في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، مما يتيح له الانتقال إلي أي ناد خلال الميركاتو الجاري دون اللجوء إلي إدارة النادي الباريسي .









وأشارت الصحيفة أن بيريز قد وافق علي التعاقد مع كافاني لكن بشرط تخفيض راتبه الي النصف، حيث يتقاضي المهاجم الاوروغوياني رفقه باريس سان جيرمان 13، وهو مبلغ كبير جدا في ظل الظروف الراهنة للأندية .









وأشترط بيريز أن يتقاضي كافاني 6 مليون يورو في الموسم الواحد ، أي نصف الراتب الذي كان يتقاضاه رفقه باريس من أجل القدوم الي سانتياغو برنابيو .







