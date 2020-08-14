ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

تعادل الأهلي بصعوبة مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز والزمالك ويمتلك كل منهما 36 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون المركز الرابع برصيد 33 نقطة، ويأتي فريق الإتحاد السكندري خامسًا بـ28 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الخميس من البطولة:-

1- الأهلي – 53 نقطة من 19 مباراة.
2- بيراميدز – 35 نقطة من 19 مباراة.
3- الزمالك – 35 نقطة من 18 مباراة.
4- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
5- الاتحاد السكندري – 29 نقطة من 18 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 19 مباراة.
8- الانتاج الحربي – 24 نقطة من 18 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 17 مباراة.
11- الجونة – 21 نقطة من 19 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 18 مباراة.
13- اسوان – 18 نقطة من 18 مباراة.
14- مصر المقاصة – 17 نقطة من 18 مباراة.
15- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
16- وادي دجلة – 18 نقطة من 18 مباراة.

17- طنطا – 16 نقطة من 19 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة

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