وثيقة جديدة تكشف تورط الجزيرة في التجسس على مصنع طائرات أمريكي (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:00 م
أرشيفية
أرشيفية
عرض الإعلامي محمد موسى، وثيقة مسربة تكشف أن قناة الجزيرة القطرية الإرهابية قامت بتجنيد مهندس للتجسس علي مصنع طائرات أمريكي.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الواقعة تعود لتاريخ 20 ديسمبر 2016، عندما رفع مهندس في شركة بوينج قضية بمحكمة كارولينا ضد قناة الجزيرة التي قامت بتجنيده للتجسس على مصنع طائرة 787 الجديدة وتوثيق مشاكل تصنيعها وانتجوا فيلما مسيئا لتشويه سمعة الطائرة لكنهم بتسريب اسمه تم فصله من عمله.

تابع، "يعني بالمختصر المفيد نظام تنظيم الحمدين الفاسد نظام مسجل خطر ميفرقش كتير عن الهجامين والحرامية والبلطجية والنخاسين"



وفي سياق متصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

أضاف، الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.


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مصنع طائرات أمريكي قطر التجسس االجزيرة

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