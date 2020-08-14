صفاء جلال تودع فؤاد المهندس وشويكار برسالة مؤثرة

Advertisements

أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.



وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنانة صفاء جلال وكتبت عبر حسابها بإنستجرام " الأستاذ الله يرحمه محبش أي ست في الدنيا قدها ، سيدتي الجميلة وداعا ، الله يرحمكم ويغفرلكم ، اشتغلت مع الأستاذ والجميلة دي من أحلي الحاجات في عمري.



ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .



ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.