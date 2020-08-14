محمد موسى يعرض وثيقة تكشف فضائح جديدة لقطر (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:55 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
هاجم الإعلامي محمد موسى، دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى: قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف: الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.


كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل خطيرة ومسربة عن زيارة وزير دفاع الرئيس التركي رجب جيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الأحد في الدوحة، والإتفاق علي تمويل تأسيس جهاز حرس رئاسي بقيادة الإرهابي خالد الشريف ذراع أردوغان بليبيا.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، زيارة خلوصي آكار وزير الدفاع التركي لأمير الإرهاب القطري تميم كانت مرتبطة بزيارته السابقة لليبيا، لافتا إلى أن زيارته لليبيا كانت تهدف لإعادة تنفيذ مشروع بمخطط قطري تخريبي قديم ضد ليبيا، الذي تم طرحه في 2011.

واستكمل: هذا المشروع خاص بتدشين "جهاز الحرس الرئاسي" بدعم من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بهدف السيطرة على غرب ليبيا، لإكتساب ستارًا خارجي وهو المسؤولية الأمنية في المنطقة بعد تفتيت الميليشيات، على أن يتولى ذلك الجهاز الإرهابي خالد الشريف.

وأوضح أن الإرهابي الخطير والمسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي خالد الشريف، يقوم بالإشراف على العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، وتنفيذ مخططات أردوغان في ليبيا وهو أحد أهم أذرع أردوغان بليبيا.

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وثيقة قطر فضائح تميم

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