الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - بايرن ميونيخ يسجل الهدف السادس والسابع ضد برشلونة الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:51 م محمد مرعي Advertisements سجل ليفاندوفسكي وكوتينيو الهدف السادس والسابع لبايرن ميونيخ أمام برشلونة الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقين بربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. أخبار تهمك عاجل - أول تعليق من فايلر عقب تعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي منذ أقل من نصف ساعة انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات تصريح ناري من رئيس أتلتيكو مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال منذ أقل من نصف ساعة بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي منذ ساعة و 24 دقيقة ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي منذ أقل من ساعة الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي منذ حوالي 5 ساعات نجم الأهلي يعترض على حكم مباراة الإنتاج الحربي منذ 38 دقيقة أهداف مباراة - برشلونة 2 × 8 بايرن ميونخ | ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ ساعة الا ربع بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي منذ ساعتين و 22 دقيقة ليس رمضان صبحي أو أزارو.. غضب في الأهلي من نجم الفريق بعد مفاوضات بيراميدز منذ أقل من ساعتين كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة منذ أقل من نصف ساعة 7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها منذ حوالي 7 ساعات أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا منذ حوالي 10 ساعة مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة منذ أقل من ساعة