محمد صبحي في رثاء شويكار: أخذت بيدي وساعدتني في أول الطريق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:58 م
شويكار
شويكار
ريهام كمال

رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة شويكار عصر اليوم الجمعة وسط صدمة شديدة انتابت الوسط الفني، والجمهور.

وحرص الفنان الكبير محمد صبحي، على رثاء الراحلة، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وقال "صبحي": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، الفنانة الحبيبة الغالية، الفنانة القديرة التي تعلمنا منها من أخذت بيدي وساعدتني في اول الطريق، وساعدت الكثير، وامتعت الجماهير العربية علي مر السنين اضحكتنا وأدهشتنا، رحيلك أحزننا ولكن تاريخك باق".

وتابع: "دعواتي الي الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وان يسكنك فسيح جناته، وقناعتنا ان من يرحل هو في مكان افضل مما نحن فيه، عزائي للاهل داعيًا الله عز وجل ان يمنحكم الصبر والسلوان.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة شويكار، بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله عن عمر ناهز 82 عامًا، وقد تحددت جنازتها غدًا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
محمد صبحي في رثاء شويكار: أخذت بيدي وساعدتني في أول الطريق
محمد صبحي في رثاء شويكار: أخذت بيدي وساعدتني في أول الطريق

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