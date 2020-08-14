صندوق الاستثمارات السعودي يبيع حصص فى شركات عالمية

قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في بوينج، وحصة أسهم في بي.بي.

كما نقلت الوكالة عن المصدر ذاته، تخلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن حصة أسهم في فيسبوك، وحصة أسهم في ستاربكس، وعن حصة أسهم في ماريوت إنترناشونال

وتخلى أيضا عن حصة أسهم في كوالكوم ، وأسهم في برودكوم وفايزر ووالت ديزني، كذلك عن حصة أسهم في آي.بي.إم

كما قرر أن يقلص حصة الأسهم في سيسكو سيستمز بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم، وتقليض أسهم بيركشاير هاثاوي من الفئة B بنسبة 49% إلى 218 ألفا و778 سهما.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصة أسهم في لايف نيشن إنترتينمنت بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم.