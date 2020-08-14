شاهد| حصري مسلسل السيد الخطأ bay yanlis الحلقة 7 السابعة مترجمة عبر موقع قصة عشق اون لاين بجودة عالية HD

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:00 م
مسلسل السيد الخطأ
مسلسل السيد الخطأ
شاهد| حصري مسلسل السيد الخطأ bay yanlis الحلقة 7 السابعة مترجمة اون لاين بجودة عالية HD

حصري الآن مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة مترجمة بالكامل بتقنية HD يترقب جميع متابعي المسلسلات التركية لحظة عرض المسلسل السيد الخطأ الحلقة السابعة مترجم للعربية ، وازد البحث عن مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة مترجمة بالكامل بتقنية HD، المسلسل الرومانسي الحلقة 7 السابعة من المسلسل التركي السيد الخطأ


أحداث مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة

وتدور أحداث مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة فى إطار رومانسي اجتماعي كوميدي خاصة بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة من المسلسل وبعدما انتهت على صدمة إزجي عند رؤيتها أوزجور يجلس مع فتاة أخرى وهى لا تعرف طبيعة تلك العلاقة بين الاثنين، وفي هذه اللحظات كانت شقيقة الطبيبة سردار تحاول التقرب من أوزجور بعدما شعرت أنه يبادلها مشاعر بالإعجاب ولكنها لا تعمل حقيقة مشاعره الأصلية تجاه إزجي.


مسلسل السيد الخطأ الحلقة السابعة مترجم

من المقرر أن يتم عرض الحلقة السابعة الجديدة من مسلسل السيد الخطأ عبر شاشة قناة فوكس تي في التركية Fox Tv اليوم الجمعة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة إلى أن يتم مشاهدة السيد الخطأ الحلقة السابعة مترجم بعد ذلك من خلال موقع قصة عشق الذي يعمل على ترجمة وعرض العديد من المسلسلات التركية والمميزة التي يفضلها جمهور الدراما التركية من مختلف أنحاء الوطن العربي وهو ما يتسبب في حصد ملايين المشاهدات للموقع بسبب عرضه تلك الأعمال المميزة.


تردد قناة fox tv  مسلسل السيد الخطأ الحلقة7

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11296.
الترميز: 27500.

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطا FEC
نايل سات1129627500عمودي5/6

شاهد الآن مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة مترجمة بالكامل بتقنية HD

مسلسل السيد الخطأ من إنتاج gold film ومن إخراج يورولمازير، والسيناريو الأصلي و بانو زنجين، وحصري الآن مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة مترجمة بالكامل بتقنية HD، حيث ينتظر الجميع لحظة إعلان مسلسل السيد الخطأ الحلقة السابعة والمقرر لها اليوم الجمعة 14 أغسطس لمعرفة مدى تطور العلاقة بين إزجي أوزجور وما سيفعله الأخير بعدما رأته إزجي يجلس مع فتاه أخرى، وهي ستواجهه إزجي برؤيتها لتعرف الحقيقة أم ستقرر أن تغير طريقة العلاقة بين الأثنين وسيغير هذا من مشاعرها تجاهه التي بدأت في الظهور في الحلقة السابقة ولكنهما يحاولا إخفاء هذه الحقيقة أمام بعضهم البعض، وهل ستقوم إزجي بالذهاب إلى الطبيب سردار مرة أخرى بعد صدمتها الخاطئة في أوزجور، كل هذا سنعرفه في الحلقة الجديدة من مسلسل السيد الخطأ، كونوا على الموعد، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

شاهد| حصري مسلسل السيد الخطأ bay yanlis الحلقة 7 السابعة مترجمة عبر موقع قصة عشق اون لاين بجودة عالية HD

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