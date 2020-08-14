شاهد| حصري مسلسل السيد الخطأ bay yanlis الحلقة 7 السابعة مترجمة عبر موقع قصة عشق اون لاين بجودة عالية HD

شاهد| حصري مسلسل السيد الخطأ bay yanlis الحلقة 7 السابعة مترجمة اون لاين بجودة عالية HD

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أحداث مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة





وتدور أحداث مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة فى إطار رومانسي اجتماعي كوميدي خاصة بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة من المسلسل وبعدما انتهت على صدمة إزجي عند رؤيتها أوزجور يجلس مع فتاة أخرى وهى لا تعرف طبيعة تلك العلاقة بين الاثنين، وفي هذه اللحظات كانت شقيقة الطبيبة سردار تحاول التقرب من أوزجور بعدما شعرت أنه يبادلها مشاعر بالإعجاب ولكنها لا تعمل حقيقة مشاعره الأصلية تجاه إزجي.









مسلسل السيد الخطأ الحلقة السابعة مترجم





من المقرر أن يتم عرض الحلقة السابعة الجديدة من مسلسل السيد الخطأ عبر شاشة قناة فوكس تي في التركية Fox Tv اليوم الجمعة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة إلى أن يتم مشاهدة السيد الخطأ الحلقة السابعة مترجم بعد ذلك من خلال موقع قصة عشق الذي يعمل على ترجمة وعرض العديد من المسلسلات التركية والمميزة التي يفضلها جمهور الدراما التركية من مختلف أنحاء الوطن العربي وهو ما يتسبب في حصد ملايين المشاهدات للموقع بسبب عرضه تلك الأعمال المميزة.









تردد قناة fox tv مسلسل السيد الخطأ الحلقة7





القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11296.

الترميز: 27500.





القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطا FEC نايل سات 11296 27500 عمودي 5/6

شاهد الآن مسلسل السيد الخطأ الحلقة 7 السابعة مترجمة بالكامل بتقنية HD



