ليس رمضان صبحي أو أزارو.. غضب في الأهلي من نجم الفريق بعد مفاوضات بيراميدز

سيطرت حالة من الضغب الشديد على مسئولو النادي الأهلي بسبب جلوس أحمد الشيخ لاعب الفريق، مع بعض مسؤولي بيراميدز خلال الساعات الأخيرة.





وعلم مسؤولي الأهلي، أن الشيخ عقد جلسة مع مسؤولي بيراميدز خلال الساعات الأخيرة.





وكان أحمد الشيخ قد أبدى موافقته على اللعب للفريق السماوي خلال الموسم المقبل، وينتظر موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري رنيه فايلر.





وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول، من الحديث مع أي نادِ في الوقت الحالي.





وطالب سيد عبد الحفيظ، الشيخ بالانتظار لأخذ رأي المدرب السويسري رنيه فايلر، بحسم مصيره النهائي بالبقاء أو الرحيل من الفريق في الانتقالات المقبلة.



