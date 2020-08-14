ليس رمضان صبحي أو أزارو.. غضب في الأهلي من نجم الفريق بعد مفاوضات بيراميدز

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
سيطرت حالة من الضغب الشديد على مسئولو النادي الأهلي بسبب جلوس أحمد الشيخ لاعب الفريق، مع بعض مسؤولي بيراميدز خلال الساعات الأخيرة.

وعلم مسؤولي الأهلي، أن الشيخ عقد جلسة مع مسؤولي بيراميدز خلال الساعات الأخيرة.

وكان أحمد الشيخ قد أبدى موافقته على اللعب للفريق السماوي خلال الموسم المقبل، وينتظر موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري رنيه فايلر.

وحذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي،  أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول، من الحديث مع أي نادِ في الوقت الحالي.

وطالب سيد عبد الحفيظ، الشيخ بالانتظار لأخذ رأي المدرب السويسري رنيه فايلر، بحسم مصيره النهائي بالبقاء أو الرحيل من الفريق في الانتقالات المقبلة.

أخبار تهمك

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

منذ ساعة و نصف

كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو)

منذ ساعتين

أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

07:13 م

بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي

09:33 م

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

07:05 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

01:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان