نابولي يوجه صدمة قوية لمانشستر سيتي في صفقة كوليبالي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري


كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أخر تطورات إنتقال النجم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ووفقاً لصحيفة " توتو سبورت " فإن نادي نابولي في أتجاه كبير لرفض عرض الستي والاحتفاظ بخدمات المدافع السنغالي الموسم المقبل .


وأشارت الصحيفة أن إدارة نابولي قد أوقفت التفاوض من مدافع ليل الفرنسي غابرييل ماغالهايس، بعد عدم الوصول إلى أي إتفاق مع إدارة النادي الأنجليزي من أجل أنحاء الصفقة .


ومن جهته يسعي بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إلى أنها التعاقد مع كوليبالي خاصه بعد أن أعلن إيريك غارسيا رغبته في الانتقال الى برشلونة الإسباني، ورفضة تجديد تعاقده مع الفريق .


وكان نادي مانشستر سيتي قد طلب الحصول علي كوليبالي مقابل 65 مليون يورو، الا أن إدارة نابولي قد تمسك بالحصول علي  80 مليون يورو .

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