"وداعا سيدتي".. صابرين تنعى شويكار

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نعت الفنانة صابرين صورة الفنانة القديرة شويكار وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وكتبت "صابرين" بنبرة تملأها الحزن قائلة :"وداعا سيدتي الجميلة شويكار الرجاء ادعولها" حيث أنها رحلت اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز ال ٨٥عاماً".



يشار إلي رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة.



يذكر أن جاء رحيل الفنانة الكبيرة شويكار صادمًا للوسط الفني الذي لم يكد يفق من صدمة وفاة الفنان القدير سناء شافع، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض غير أن الأمل في عودتها للساحة الفنية كان كبيرًا، حيث كثيرًا ما أعربت عن تفاؤلها بالشفاء ورغبتها في العودة إلى الجمهور.







ولدت شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.