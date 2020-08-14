كنيسة العذراء والقديس يوسف بالخصوص تستقبل الأنبا باخوم

استقبلت كنيسة العذراء والقديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالخصوص، اليوم الجمعة، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، في لقاء لخدام الكنيسة.





وبدأ اليوم بصلاة الغروب وكلمة ترحيب من الأب يونان راعي الكنيسة تلاها لقاء مع الخدام حيث عرض كل مسؤول نشاط ما قام به أثناء فترة انتشار فيروس كورنا.





وألقي نيافته كلمة عن أهمية كلمة الله في حياة الخادم اليوم وهي محور المشروع الرعوي لهذا العام، وانتهي اليوم بالصلاة الختامية والصور التذكارية وتفقد نيافته الاعمال الانشائية بالكنيسة.





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