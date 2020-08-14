الأهلي يتأخر في الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي بهدف "عفيفي"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تقدم الإنتاج الحربي على الأهلي بهدف دون رد في الشوط الأول وذلك في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر. لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ فريق الإنتاج الحربي المباراة مهاجمًا حيث أنقذ محمود متولي مدافع الأهلي فريقه من هدف محقق في الدقيقة الأولى.

وسنحت للفريق الأحمر فرصة إحراز هدف التقدم في الدقيقة ١٤ لكن تسديدة علي معلول مرة بسلام على مرمى الإنتاج.

واحتسب حكم المباراة محمود عاشور ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد الاستعانة بتنقية الفار في الدقيقة ١٧ عقب لمس الكرة ليد مدافع الإنتاج الجربي داخل منطقة الجزاء، ليسددها علي معلول وترتطم بالقائم وتضيع فرصة إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر.


وطالب لاعبو الإنتاج الحربي حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد لجيرالدو لكن الحكم طالب باستئناف اللعب.

وفي الدقيقة ٢٧ نجح أحمد عفيفي لاعب الإنتاج الحربي في وضع فريقه في المقدمة مسجلًا الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد الرجوع لتقنية الفار.

وفي الدقيقة ٤٠ كاد محمد مجدي "أفشة" أن يدرك التعادل للأهلي بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها أحمد يحيى حارس الإنتاج، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.



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