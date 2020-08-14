الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد هدف الإنتاج الحربي في شباك الأهلي الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:47 م محمد مرعي Advertisements سجل أحمد عفيفي لاعب الإنتاج الحربي هدف التقدم لفريقه أمام الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري. أخبار تهمك ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟ منذ يوم انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو) منذ أقل من ساعتين عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك منذ حوالي 9 ساعات أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا منذ حوالي 9 ساعات كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو) منذ ساعتين بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي منذ أقل من ساعة الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك منذ حوالي 6 ساعات بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة منذ حوالي 5 ساعات بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز منذ حوالي 6 ساعات ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي منذ حوالي 3 ساعات أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك منذ حوالي 5 ساعات أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا منذ حوالي 5 ساعات كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟ منذ ساعتين و 49 دقيقة 7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها منذ حوالي 6 ساعات