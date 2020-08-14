إسعاد يونس تنعى الراحلة شويكار بكلمات مؤثرة

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رحلت الفنانة القديرة شويكار عن عالمنا اليوم الجمعة وسط صدمة شديدة انتابت الوسط الفني.



وحرصت الإعلامية إسعاد يونس على نعي الراحلة وقالت: اللهم لا اعتراض علي حكمك و قضاءك، كل شئ حلو عشناه بيروح.



وأضافت: كل واحد فيكم بيمشي بياخد حتة من عمرنا معاه، مع السلامة يا صدفة ، السلام أمانة لكل الحبايب و اللي فاتونا و راحوا في رحابه، هو ارحم، هو أحن.



يشار إلي رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة.



يذكر أن جاء رحيل الفنانة الكبيرة شويكار صادمًا للوسط الفني الذي لم يكد يفق من صدمة وفاة الفنان القدير سناء شافع، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض غير أن الأمل في عودتها للساحة الفنية كان كبيرًا، حيث كثيرًا ما أعربت عن تفاؤلها بالشفاء ورغبتها في العودة إلى الجمهور.