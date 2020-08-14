"القومي للسينما" ينعى أسطورة السينما المصرية "شويكار"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:34 م
شويكار
شويكار
الفجر الفني
نعت الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما وفاة الفنانة شويكار التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عاما.

وقالت رئيس المركز القومي للسينما ان الراحلة شويكار من الفنانات التي لم يختلف عليهم من حيث الموهبة والاداء الرائع بجانب روح الكوميديا التي ميزت الكثير من اعمالها.
واضافت ان رحيل شويكار ياجج احزان الوسط الفني خلال هذا العام الذي شهد رحيل عدد كبير من عظمائه، مشيرا الي ان الراحلة اسست هي والراحل فواد المهندس مدرسة ذات طابع خاص للكوميديا الراقية .
واعربت الدكتورة سعاد شوقي عن خالص تعازيها لاسرة الفنانة شويكار ولكل محبيها وجمهورها .

يذكر أن شويكار بدأت مشوارها الفني مطلع الستينات في السينما أمام نجوم كبار، مثل أفلام "حبي الوحيد" في 1960 أمام كمال الشناوي، و"غرام الأسياد" في 1961 أمام عمر الشريف، و"الزوجة 13" في 1962 .
ولها العديد من الافلام المميزة مثل أخطر رجل في العالم" و"شنبو في المصيدة" و"مطاردة غرامية" و"العتبة جزاز" و"أنت اللي قتلت بابايا" و"ربع دستة أشرار" و"عريس بنت الوزير".

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