"الغاليين كلهم رحلو".. بوسي شلبي تنعى شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:48 م
شويكار
شويكار
سيدة صادق

نعت الإعلامية بوسي شلبي الفنانة القديرة شويكار وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وكتبت "بوسي" بنبرة تملأها الحزن قائلة :" يا حبيبتي يا غاليه الله يرحمك كدة كتير الغاليين كلهم رحلو البقاء لله حيث انها رحلت اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز ال ٨٥عاماً

يشار إلي رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة.

يذكر أن جاء رحيل الفنانة الكبيرة شويكار صادمًا للوسط الفني الذي لم يكد يفق من صدمة وفاة الفنان القدير سناء شافع، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض غير أن الأمل في عودتها للساحة الفنية كان كبيرًا، حيث كثيرًا ما أعربت عن تفاؤلها بالشفاء ورغبتها في العودة إلى الجمهور.



ولدت شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

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