الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - البايرن يصعق برشلونة بالهدف الثالث الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:34 م محمد مرعي Advertisements سجل باينر ميويخ الهدف الثالث عبر جنابري أمام برشلونة في المباراة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. أخبار تهمك بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا منذ حوالي 3 ساعات 7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها منذ حوالي 6 ساعات أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا منذ حوالي 5 ساعات انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو) منذ ساعة و نصف كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو) منذ ساعتين أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا منذ حوالي 9 ساعات ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟ منذ يوم أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي منذ حوالي 3 ساعات ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب منذ حوالي 5 ساعات كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟ منذ ساعتين و 47 دقيقة بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي منذ ساعة الا ربع عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك منذ حوالي 9 ساعات بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز منذ حوالي 6 ساعات الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك منذ حوالي 6 ساعات